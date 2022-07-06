Трефилов о Федотове в армии: «Солдатом быть тяжелее, чем спортсменом. Пусть включит мозги и подумает, почему так получилось»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия Евгений Трефилов НХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Евгений Трефилов высказался о призыве Ивана Федотова в армию.

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией». 

«Пусть Иван запомнит, что АКМ тяжелее клюшки, а полное обмундирование солдата тяжелее хоккейной формы, даже вратарской.

Солдатом вообще быть тяжелее, чем спортсменом, так что пусть он включит мозги и подумает, почему так получилось.

Иван, посмотри, подумай, голова у тебя есть», – сказал экс-тренер сборной России по гандболу. 

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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