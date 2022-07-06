Губерниев о конфликте с Хамзаевым: «Мне с бескультурными людьми не по дороге. Тыкать он может в другом месте»

высказался о конфликте с Султаном Хамзаевым.

Комментатор «Матч ТВ» вступил в перепалку с депутатом, обсуждая ситуацию вратаря сборной России Ивана Федотова, и покинул эфир программы «Есть тема!» со словами «Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!».

«Все нормально. Мне просто с бескультурными людьми не по дороге.

Это абсолютно неконструктивная история, когда люди начинают тыкать. Тыкать он может в другом месте. Мне нечего добавить. Просто есть определенный культурный уровень людей, с которыми я общаться не могу», – сказал Губерниев.