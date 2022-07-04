Депутат Хамзаев о конфликте с Губерниевым: «Такая либеральная сущность, когда попадание в армию подают как наказание. Это называется «долг перед родиной»

Султан Хамзаев дал комментарий о конфликте с комментатором .

Губерниев вступил в перепалку Хамзаевым, обсуждая ситуацию вратаря , и покинул эфир программы «Есть тема!» со словами «Я с придурками в прямой эфир не выхожу! Всего доброго!».

«Губерниев эту ситуацию с вратарем сборной России по хоккею поднял в политическом ракурсе и задал вопрос, почему не высказывается Овечкин, еще кто-то.

Я ответил следующее: не надо разводить здесь политес, оставьте Овечкина в покое – пусть он занимается своим делом. При чем здесь Овечкин?

Это такая либеральная, я бы сказал, сущность, когда попадание в армию подают как наказание. Если человек попал в армию, ничего страшного в этом нет, это не какое-то наказание. Вообще-то, это называется «долг перед родиной».

Губерниев же комментирует биатлон – пусть там и комментирует. Что он говорит о футболе, о хоккее? Не факт же, что он хорошо в этом разбирается.

Но посмотрите, как он все это подает. С чего он решил, что надо Овечкина втягивать в эту тему? Моя позиция заключалась в том, что ему надо сконцентрироваться на своей работе и не вводить людей в заблуждение. Есть юридическая норма, и в ее рамках пусть каждый отвечает за свои поступки.

Реакция Губерниева непрофессиональная. Если журналист претендует на профессионализм, он должен уметь разговаривать с людьми. Я задал ему лобовой вопрос: при чем здесь Овечкин и зачем его втягивать в дискуссию. Он начал свой разговор с неуважительного тона: «Кто это бубнит»? Это уже неуверенность.

Как только он понял, что я ему не дам в таком тоне разговаривать, а задаю конкретный вопрос и жду ответа, он убежал из эфира. А он же журналист, он должен уметь вести дискуссию. Какая бы она ни была. Почему он сбежал? Потому что дискуссия сразу стала для него некомфортной, в том ракурсе, в котором он не ожидал вести разговор.

С него спросили, почему он из этой ситуации делает политическую истерику – вот и все. Давайте зададим Губерниеву вопрос: зачем он политизирует темы, которые находятся в правовом поле?» – сказал депутат Госдумы.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу