Дмитрий Губерниев: «Где Федотов принесет больше пользы – в воротах сборной или в ВС РФ? Он что, особо опасный преступник?»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг Ивана Федотова.

«Перед нами краса и гордость российского хоккея – хотим мы этого или нет. Лучший вратарь страны.

Он что, особо опасный преступник? Ему действительно повестки приходили одна за одной, каждый раз он отказывался и все такое прочее? То есть здесь абсолютная показательная порка.

И я хочу отметить: мы за родину, мы за Русь, мы за страну. Где Федотов принесет больше пользы с точки зрения Российской Федерации – в воротах нашей национальной команды или в составе ВС РФ?

Может быть, действительно он настолько классный воин, что сейчас его присутствие в рядах ВС РФ абсолютно необходимо. Может быть, это действительно так.

Но какой пример мы подаем? Давайте потоньше играть, давайте с уважением. Это очень важная история», – заявил комментатор «Матч ТВ».

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные