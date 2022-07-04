Дмитрий Губерниев: «Где Федотов принесет больше пользы – в воротах сборной или в ВС РФ? Он что, особо опасный преступник?»

прокомментировал ситуацию вокруг .

«Перед нами краса и гордость российского хоккея – хотим мы этого или нет. Лучший вратарь страны.

Он что, особо опасный преступник? Ему действительно повестки приходили одна за одной, каждый раз он отказывался и все такое прочее? То есть здесь абсолютная показательная порка.

И я хочу отметить: мы за родину, мы за Русь, мы за страну. Где Федотов принесет больше пользы с точки зрения Российской Федерации – в воротах нашей национальной команды или в составе ВС РФ?

Может быть, действительно он настолько классный воин, что сейчас его присутствие в рядах ВС РФ абсолютно необходимо. Может быть, это действительно так.

Но какой пример мы подаем? Давайте потоньше играть, давайте с уважением. Это очень важная история», – заявил комментатор .

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу