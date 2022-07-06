«Чикаго» о стрельбе в Иллинойсе: «Скорбим об унесенных невинных жизнях. Каждый заслуживает чувствовать себя в безопасности там, где он живет»

Клуб НХЛ «Чикаго» выступил с заявлением по поводу стрельбы в Иллинойсе.

В понедельник 22-летний Роберт Кримо начал стрелять из винтовки во время парада по случаю Дня независимости в США в пригороде Чикаго, штат Иллинойс.

Пять человек погибли на месте, двое скончались позднее в больницах, еще 24 человека получили ранения.

«Все мы в «Чикаго Блэкхокс» скорбим вместе с друзьями и семьями о невинных жизнях, унесенных сегодня в Хайленд-Парке, а также о тех, кто был ранен, и о детях, соседях и службах экстренного реагирования, которые пережили этот разрушительный и бессмысленный акт насилия.

Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности там, где он живет, работает и играет, и это не может быть принято как обычное явление.

Мы любим тебя, Хайленд-Парк», – говорится в сообщении клуба.