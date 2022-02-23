отстранил от роли клубного посла после обвинений в насилии.

«Блэкхокс» заявили, что пересматривают роль посла команды после смерти двух легенд клуба – в 2018 году и Тони Эспозито в августе 2021 года.

«Что касается конкретно Бобби, то ранее в этом сезоне мы совместно договорились, что он уйдет с любой официальной должности в команде», – сказано в заявлении клуба.

83-летний Халл был введен в Зал хоккейной славы в 1983 году, тогда же «Блэкхокс» вывели из обращения его 9-й номер. В составе команды он провел 15 сезонов и до сих пор является лучшим снайпером в ее истории с 604 шайбами в 1036 матчах.

Его участие в общественной жизни клуба ранее подвергалось критике из-за ряда инцидентов с обвинениями в насилии в отношении жен.

Так, в 1986 году Халл был признан виновным в нападении на полицейского, вмешавшегося в конфликт экс-хоккеиста с его тогдашней женой Деборой.

Его также обвинили в нанесении женщине побоев. Это обвинение было снято после того, как Дебора заявила властям, что не хочет давать показания против своего мужа.

Вторая жена Халла Джоанн (мать Бретта Халла – прим. Sports.ru), с которой он развелся в начале 1980-х годов, в 2002 году обвинила его в жестоком обращении.

Еще один инцидент с участием Халла произошел в 1998 году. Тогда в российской прессе приводились его слова о том, что у Адольфа Гитлера «было несколько хороших идей». Халл отрицал, что давал такой комментарий, назвав заметку «ложной и клеветнической».

В прошлом году «Чикаго» уволил генерального менеджера Стэна Боумэна по результатам расследования дела Кайла Бича. В 2010 году игрок подвергся сексуальному насилию со стороны видеотренера Брэда Олдрича.

Также был уволен тренер «Рокфорда» (фарм-клуба команды в АХЛ) по физподготовке Ди Джей Джонс – данная мера стала следствием расследования обвинений в сексуальных домогательствах.