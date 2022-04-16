Независимое расследование по делу Кайла Бича не выявило нарушений со стороны профсоюза игроков НХЛ и его главы Фера

Расследование не нашло нарушений со стороны профсоюза в деле .

В пятницу был обнародован отсчет о независимом расследования относительно реакции на ситуацию с Кайлом Бичем.

В 2010 году экс-игрок «Чикаго» подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего видеотренера «Блэкхокс» Брэда Олдрича.

Бич заявлял, что профсоюз в тот момент не захотел его поддерживать.

Юридическая фирма Cozen O’Connor, проводившая расследование, пришла к выводу, что профсоюз и его глава Доналд Фер не должны нести ответственность в данной ситуации.

«После тщательного изучения записей того времени, тогдашней политики профсоюза, а также воспоминаний каждой из сторон о взаимных контактах, мы не можем идентифицировать ни одного нарушения или сбоя в процедурах со стороны Фера и персонала профсоюза относительно обработки обращений Бича.

Предупреждения Бича об Олдриче не были учтены из-за недопонимания и непонимания, а не какой-либо индивидуальной или системной ошибки», – говорится в заявлении компании.

В ноябре Фер рекомендовал Ассоциации нанять независимую фирму для проведения расследования по поводу реакции на обращение Бича.

Исполнительный совет профсоюза, в который входят представители игроков от каждой из 32 команд лиги, ранее проголосовал за обнародование результатов.

«Чикаго» и Бич достигли соглашения по иску о халатности. Сумма оценена в 1-10 млн долларов

Кайл Бич о главе профсоюза Фере: «Его работа – защищать игроков, а он повернулся спиной. Что это за руководитель!»