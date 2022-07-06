Юров прибыл в Монреаль и проходит интервью с клубами НХЛ. Его могут выбрать в 1-м раунде драфта

Теги Металлург Мг НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ Стальные Лисы Чемпионат.com Данила Юров Хоккей

Данила Юров прибыл в Монреаль и проходит интервью с клубами НХЛ.

Форвард может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2022. Он пройдет в Монреале 7-8 июля. 

В минувшем сезоне 18-летний Юров выступал в КХЛ за «Металлург».

В регулярном чемпионате он провел 21 матч и не набрал очков при среднем времени на льду 04:37.

В Кубке Гагарина сыграл 19 матчей и не набрал очков при среднем времени на льду 02:19. 

В составе «Стальных Лисов» в Париматч Молодежной хоккейной лиге набрал 36 (13+23) очков в 23 играх регулярного чемпионата. В плей-офф забил 1 гол в 2 играх. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные