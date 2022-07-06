Юров прибыл в Монреаль и проходит интервью с клубами НХЛ. Его могут выбрать в 1-м раунде драфта

Данила Юров прибыл в Монреаль и проходит интервью с клубами НХЛ.
Форвард может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2022. Он пройдет в Монреале 7-8 июля.
В минувшем сезоне 18-летний Юров выступал в КХЛ за «Металлург».
В регулярном чемпионате он провел 21 матч и не набрал очков при среднем времени на льду 04:37.
В Кубке Гагарина сыграл 19 матчей и не набрал очков при среднем времени на льду 02:19.
В составе «Стальных Лисов» в Париматч Молодежной хоккейной лиге набрал 36 (13+23) очков в 23 играх регулярного чемпионата. В плей-офф забил 1 гол в 2 играх.