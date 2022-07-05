Тренер-женщина фарм-клуба «Сиэтла»: «Дочери хоккеистов увидят, что мужчин тренирует женщина. Это может вдохновить девушек на то, что они не считали возможным»

Джессика Кэмпбелл рассказала, что ее пример в хоккее может вдохновить молодых девушек.

Кэмпбелл была назначена помощником главного тренера фарм-клуба . Это первый случай в истории .

«В юности, играя в хоккей с мальчиками, я всегда верила, что могу быть [с ними] на равных. Я никогда не зацикливалась на своем гендере.

В детстве я никогда не мечтала о тренерской работе, потому что не знала, как выглядит этот путь.

Но для молодых спортсменов сейчас важно видеть пример, чтобы они понимали, что могут быть кем угодно. Дочери хоккеистов, которых я буду тренировать, могут наблюдать за тем, что у них есть тренер-женщина.

И это открывает дискуссию, которая может вдохновить молодых девушек на то, что они, возможно, не считали возможным», – сказала Кэмпбелл.