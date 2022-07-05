Фарм-клуб «Сиэтла» назначил женщину в тренерский штаб впервые в истории АХЛ

Фарм-клуб нанял женщину в тренерский штаб.

30-летняя Джессика Кэмпбелл вошла в тренерский штаб команды «Коачелла Вэлли», являющийся фарм-клубом «Сиэтла» в .

Ранее главным тренером «Коачеллы» стал Дэн Бэйлсма, выигравший Кубок Стэнли с «Питтсбургом».

Известно, что женщина займет место на тренерской скамейке на постоянной основе впервые в истории АХЛ.

Джессика Кэмпбелл работала в тренерском штабе сборной Германии на ЧМ-2022, а также в прошлом сезоне занимала пост помощника тренера в команде , выступающей в чемпионате Германии.

У Джессики есть опыт выступлений в профессиональном хоккее. Она играла в женской университетской лиге NCAA, набрав в общей сложности 100 (46+54) очков в 131 матче.