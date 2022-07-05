Михайлов об отклонении апелляции ФХР: «Полнейшее безобразие. Когда спортсменов лишают возможности заниматься спортом – это абсурд»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Борис Михайлов КХЛ ТАСС Хоккей

Борис Михайлов назвал безобразием решение ИИХФ отклонить апелляцию Федерации хоккея России.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«Считаю, это полнейшее безобразие. Когда спортсменов лишают возможности заниматься спортом – это полнейший абсурд.

Мне очень жаль, что руководители международной федерации в угоду политике принимают такие решения», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные