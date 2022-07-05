Михайлов об отклонении апелляции ФХР: «Полнейшее безобразие. Когда спортсменов лишают возможности заниматься спортом – это абсурд»

Борис Михайлов назвал безобразием решение ИИХФ отклонить апелляцию Федерации хоккея России.
Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.
«Считаю, это полнейшее безобразие. Когда спортсменов лишают возможности заниматься спортом – это полнейший абсурд.
Мне очень жаль, что руководители международной федерации в угоду политике принимают такие решения», – заявил двукратный олимпийский чемпион.