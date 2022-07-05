ФХР изучит перспективу обжалования решений ИИХФ в CAS. Третьяк и французские юристы представляли федерацию на заседании в Цюрихе

отреагировала на решение ИИХФ отклонить апелляцию по участию России в международных турнирах.

«15 июня в штаб-квартире ИИХФ в Цюрихе состоялось заседание Дисциплинарного комитета ИИХФ, на котором были рассмотрены три апелляции ФХР.

ФХР представляли , Дмитрий Курбатов, Александр Кикнадзе, представители юридической фирмы Viguié Schmidt & Associés Max de Castelnau и Olivier Loizon, а также Наталья Овчинникова, Георгий Полянин, Гаянэ Багдасарян и Ольга Донина.

Президент ФХР Владислав Третьяк, выступая в защиту ФХР, отметил, что спорт в первую очередь призван объединять людей из разных стран, тем самым подчеркнув важность сохранения политического нейтралитета в спорте.

«Спорт всегда был выше политики. Более того, спортсмены, судьи и члены комитетов принимают участие в соревнованиях и комитетах не из-за политических или каких-либо других убеждений, а исключительно на основе своего профессионализма».

4 июля ФХР получила решения Дисциплинарного комитета ИИХФ об отказе в удовлетворении всех поданных апелляций.

ФХР изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в Спортивном арбитражном суде ( ) с учетом складывающейся практики по другим видам спорта», – говорится в сообщении Федерации хоккея России.

ИИХФ отклонила апелляцию ФХР на отстранение России от международных турниров, решив, что это не санкции, а политика безопасности без дискриминации