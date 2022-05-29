Чудинов подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом» («Бизнес Online»)

Защитник Максим Чудинов подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По данным издания, 32-летний игрок подпишет с казанским клубом просмотровое соглашение на несколько месяцев. Если в «Ак Барсе» останутся довольны формой хоккеиста, с ним подпишут полноценный контракт.
Чудинов пропустил сезон из-за травмы. В сезоне-2020/21 он выступал за «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее он выступал за СКА, где пересекался с Олегом Знарком. Специалист будет возглавлять казанский клуб в следующем сезоне.