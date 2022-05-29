Чудинов подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы Максим Чудинов КХЛ Хоккей

Защитник Максим Чудинов подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным издания, 32-летний игрок подпишет с казанским клубом просмотровое соглашение на несколько месяцев. Если в «Ак Барсе» останутся довольны формой хоккеиста, с ним подпишут полноценный контракт.

Чудинов пропустил сезон из-за травмы. В сезоне-2020/21 он выступал за «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее он выступал за СКА, где пересекался с Олегом Знарком. Специалист будет возглавлять казанский клуб в следующем сезоне. 

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