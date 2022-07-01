КХЛ о контракте Индрашиса со «Спартаком»: «Он был предоставлен в ЦИБ. Латвийская федерация с лигой не связывалась»

прокомментировала ситуацию с контрактом Микса Индрашиса со .

Московский клуб объявил о подписании с форвардом однолетнего соглашения. Позже появилась информация о том, что игрок не приедет в Россию, поскольку Федерация хоккея Латвии не подпишет его трансферную карту.

«Контракт Микса Индрашиса со «Спартаком» был предоставлен в ЦИБ (Центральное информационное бюро – прим. Sports.ru) КХЛ. Латвийская федерация хоккея не связывалась с КХЛ по этому переходу.

Трансферы игроков из иностранных лиг проходят через . Выступление без оформления международного трансфера (при его необходимости) невозможно в соответствии со Спортивным регламентом КХЛ и нормами ИИХФ», – говорится в сообщении лиги.