Индрашис не будет играть за «Спартак». В Латвии не подпишут трансферную карту хоккеиста («Матч ТВ»)

В Латвии не позволят Миксу Индрашису перейти в «Спартак».
29 июня московский клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с латвийским нападающим.
Позже появились сообщения о том, что Микса не будут вызывать в сборную Латвии.
По данным «Матч ТВ», Индрашис не будет выступать за «Спартак» в следующем сезоне КХЛ. Федерация хоккея Латвии не подпишет его трансферную карту.
Даже если бы форвард хотел перебраться в «Спартак», Федерации хоккея Латвии не стала бы подписывать трансферный сертификат, без которого он не может выступать в КХЛ.
Форвард уже начал поиски варианта продолжения карьеры в одном из европейских клубов.