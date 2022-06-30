Индрашис не будет играть за «Спартак». В Латвии не подпишут трансферную карту хоккеиста («Матч ТВ»)

Теги Спартак Сборная Латвии по хоккею КХЛ Микс Индрашис Матч ТВ Хоккей

В Латвии не позволят Миксу Индрашису перейти в «Спартак».

29 июня московский клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с латвийским нападающим.

Позже появились сообщения о том, что Микса не будут вызывать в сборную Латвии.

По данным «Матч ТВ», Индрашис не будет выступать за «Спартак» в следующем сезоне КХЛ. Федерация хоккея Латвии не подпишет его трансферную карту.

Даже если бы форвард хотел перебраться в «Спартак», Федерации хоккея Латвии не стала бы подписывать трансферный сертификат, без которого он не может выступать в КХЛ.

Форвард уже начал поиски варианта продолжения карьеры в одном из европейских клубов.

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