Егор Коробкин: «Малкин – большая легенда. Может, он окажется в «Металлурге», приедет заканчивать карьеру. Было бы здорово с ним поиграть»

Теги Металлург Мг Питтсбург Евгений Малкин НХЛ КХЛ Егор Коробкин Хоккей

Егор Коробкин высказался касательно возможного возвращения Евгения Малкина в «Металлург».

– Сейчас руководство «Магнитки» говорит, что клуб найдет деньги на контракт, если Евгений Малкин захочет вернуться в КХЛ. Вы, конечно, хотели бы поиграть с ним?

– Конечно, это большая легенда. Магнитогорский воспитанник выиграл все, что можно.

Может, он когда-нибудь окажется в «Металлурге», приедет заканчивать здесь свою карьеру. Было бы очень здорово с ним поиграть вместе в одной команде, – сказал нападающий «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные