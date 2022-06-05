Егор Коробкин: «Малкин – большая легенда. Может, он окажется в «Металлурге», приедет заканчивать карьеру. Было бы здорово с ним поиграть»

Егор Коробкин высказался касательно возможного возвращения Евгения Малкина в «Металлург».
– Сейчас руководство «Магнитки» говорит, что клуб найдет деньги на контракт, если Евгений Малкин захочет вернуться в КХЛ. Вы, конечно, хотели бы поиграть с ним?
– Конечно, это большая легенда. Магнитогорский воспитанник выиграл все, что можно.
Может, он когда-нибудь окажется в «Металлурге», приедет заканчивать здесь свою карьеру. Было бы очень здорово с ним поиграть вместе в одной команде, – сказал нападающий «Металлурга».