Егор Коробкин: «Малкин – большая легенда. Может, он окажется в «Металлурге», приедет заканчивать карьеру. Было бы здорово с ним поиграть»

высказался касательно возможного возвращения Евгения Малкина в «Металлург».

– Сейчас руководство «Магнитки» говорит, что клуб найдет деньги на контракт, если захочет вернуться в . Вы, конечно, хотели бы поиграть с ним?

– Конечно, это большая легенда. Магнитогорский воспитанник выиграл все, что можно.

Может, он когда-нибудь окажется в «Металлурге», приедет заканчивать здесь свою карьеру. Было бы очень здорово с ним поиграть вместе в одной команде, – сказал нападающий .