Михеев хочет долгосрочный контракт с зарплатой от 4,75 до 5,5 млн долларов в год на рынке свободных агентов

Стали известны зарплатные пожелания Ильи Михеева в НХЛ.
Если российский нападающий выйдет на рынок свободных агентов, Дэн Мильштейн, представитель Михеева, рассчитывает найти для своего клиента долгосрочный контракт с зарплатой от 4,75 до 5,5 млн долларов в год.
Ранее «Торонто», за который выступает форвард, проинформировал другие команды НХЛ о готовности обменять права на форварда. Рынок свободных агентов откроется 13 июля.
В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в семи играх.
По действующему контракту кэпхит россиянина составляет 1,645 миллиона долларов.
Нападающий играет за канадский клуб с 2019 года.