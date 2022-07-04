Михеев хочет долгосрочный контракт с зарплатой от 4,75 до 5,5 млн долларов в год на рынке свободных агентов

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Михеев Дэн Мильштейн Хоккей

Стали известны зарплатные пожелания Ильи Михеева в НХЛ.

Если российский нападающий выйдет на рынок свободных агентов, Дэн Мильштейн, представитель Михеева, рассчитывает найти для своего клиента долгосрочный контракт с зарплатой от 4,75 до 5,5 млн долларов в год.

Ранее «Торонто», за который выступает форвард, проинформировал другие команды НХЛ о готовности обменять права на форварда. Рынок свободных агентов откроется 13 июля.

В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в семи играх.

По действующему контракту кэпхит россиянина составляет 1,645 миллиона долларов.

Нападающий играет за канадский клуб с 2019 года.

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