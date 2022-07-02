Михеев рассчитывает на контракт от 4 млн долларов год. Половина команд НХЛ проявляет к нему интерес

Половина команд НХЛ интересуется российским нападающим Ильей Михеевым.
13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
Канадский клуб проинформировал другие команды лиги о готовности обменять права на форварда.
«Тот факт, что «Торонто» уведомил другие команды о желании обменять права, свидетельствует об интересе к игроку.
Некоторые считают, что как минимум половины команд лиги проявят к нему интерес на рынке свободных агентов. Это не значит, что «Лифс» обязательно смогут обменять права на него, поскольку полагаю, что Михееву самому любопытно оценить рынок.
Он рассчитывает на контракт в диапазоне 4 миллионов долларов или даже больше», – поделился мыслями журналист Крис Джонстон.
По действующему контракту кэпхит нападающего составляет 1,645 миллиона долларов.