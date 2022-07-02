Михеев рассчитывает на контракт от 4 млн долларов год. Половина команд НХЛ проявляет к нему интерес

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Михеев Хоккей

Половина команд НХЛ интересуется российским нападающим Ильей Михеевым.

13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Канадский клуб проинформировал другие команды лиги о готовности обменять права на форварда.

«Тот факт, что «Торонто» уведомил другие команды о желании обменять права, свидетельствует об интересе к игроку.

Некоторые считают, что как минимум половины команд лиги проявят к нему интерес на рынке свободных агентов. Это не значит, что «Лифс» обязательно смогут обменять права на него, поскольку полагаю, что Михееву самому любопытно оценить рынок.

Он рассчитывает на контракт в диапазоне 4 миллионов долларов или даже больше», – поделился мыслями журналист Крис Джонстон.

По действующему контракту кэпхит нападающего составляет 1,645 миллиона долларов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные