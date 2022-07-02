Михеев рассчитывает на контракт от 4 млн долларов год. Половина команд НХЛ проявляет к нему интерес

Половина команд интересуется российским нападающим Ильей Михеевым.

13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Канадский клуб проинформировал другие команды лиги о готовности обменять права на форварда.

«Тот факт, что уведомил другие команды о желании обменять права, свидетельствует об интересе к игроку.

Некоторые считают, что как минимум половины команд лиги проявят к нему интерес на рынке свободных агентов. Это не значит, что «Лифс» обязательно смогут обменять права на него, поскольку полагаю, что Михееву самому любопытно оценить рынок.

Он рассчитывает на контракт в диапазоне 4 миллионов долларов или даже больше», – поделился мыслями журналист Крис Джонстон.

По действующему контракту кэпхит нападающего составляет 1,645 миллиона долларов.