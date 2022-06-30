«Торонто» готов обменять права на Михеева. Форвард набрал 32 очка в 53 матчах регулярки

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев близок к уходу из «Торонто».

Канадский клуб проинформировал другие команды лиги о готовности обменять права на 27-летнего нападающего.

У россиянина истекает соглашение с «Мэйпл Лифс», после чего он может стать неограниченно свободным агентом. Рынок свободных агентов откроется 13 июля.

В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 играх.

По действующему контракту кэпхит нападающего составляет 1,645 миллиона долларов.

Михеев играет за «Торонто» с 2019 года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные