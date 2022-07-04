Жеренко о вариантах продолжения карьеры: «Либо я еду в «Сент-Луис», либо они отдадут в аренду в «Динамо». Слышал, что в «Блюз» рассчитывают на меня»

Вратарь Вадим Жеренко поделился мыслями о своем будущем.

В мае «Сент-Луис» подписал с голкипером контракт новичка на 3 года.

«Уже понятно, что в Финляндии я не останусь. Вариантов продолжения карьеры два: либо я еду в , либо они отдадут в аренду в «Динамо» Москва. Но прямо сейчас не могу сказать, чем все закончится.

Слышал, что в «Блюз» рассчитывают на меня. Начну в АХЛ, а дальше – как пойдет. Но это все рассуждения. Ближе к началу сезона все станет понятней. С я тоже на связи, заинтересованность с их стороны есть», – сказал Жеренко.