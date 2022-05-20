Боунесс покинул пост главного тренера «Далласа»

покинул пост главного тренера .

«После тщательного обсуждения с женой считаем, что мне лучше уйти и дать организации возможность двигаться в другом направлении.

Я хотел бы поблагодарить всех фанатов и преданный своему делу персонал за их поддержку и усердную работу во время моего нахождения в команде.

Для меня и моей семьи было честью представлять клуб и город Даллас», – сказал 67-летний Боунесс в своем заявлении.

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Старс» по ходу сезона-2019/20, сменив Джима Монтгомери. В плей-офф-2020, который прошел в «пузыре», «Даллас» при Боунессе вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4 в серии).

В следующем сезоне-2020/21 команда не смогла выйти в плей-офф.

В нынешнем сезоне «Даллас» вышел в плей-офф, но проиграл «Калгари» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.