Губерниев о службе Федотова на Новой Земле: «Если это правда, то мы приехали! Ибо все это ######»

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Дмитрий Губерниев резко отреагировал на отправление Ивана Федотова на Новую Землю.

Ранее появилась информация о местонахождении вратаря сборной России. Федотов находится в Мурманской области и, предположительно, будет служить на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!

Ждем реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта! Ибо все это ######», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022. 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит

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