резко отреагировал на отправление на Новую Землю.

Ранее появилась информация о местонахождении вратаря сборной России. Федотов находится в Мурманской области и, предположительно, будет служить на Новой Земле в Северном Ледовитом океане.

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали!

Ждем реакции ЦСКА, , , и Минспорта! Ибо все это ######», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022. 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит