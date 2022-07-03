«Флорида» отказалась от идеи обменять Бобровского

«Флорида» передумала расставаться с российским голкипером.
Инсайдер Эллиотт Фридман написал, что «Пантерс» отказались от идеи обменять вратаря Сергея Бобровского, о чем сообщалось ранее.
У Бобровского осталось четыре года действия контракта с кэпхитом 10 миллионов долларов.
В минувшем сезоне вратарь провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ (39 побед, 91,3% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,67).
Также на его счету 10 матчей в плей-офф (4 победы, 91,1%, 2,70). В этом розыгрыше Кубка Стэнли он во 2-й раз в карьере выиграл серию.