«Флорида» отказалась от идеи обменять Бобровского

передумала расставаться с российским голкипером.

Инсайдер Эллиотт Фридман написал, что «Пантерс» отказались от идеи обменять вратаря , о чем сообщалось ранее.

У Бобровского осталось четыре года действия контракта с кэпхитом 10 миллионов долларов.

В минувшем сезоне вратарь провел 54 матча в регулярном чемпионате (39 побед, 91,3% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,67).

Также на его счету 10 матчей в плей-офф (4 победы, 91,1%, 2,70). В этом розыгрыше Кубка Стэнли он во 2-й раз в карьере выиграл серию.