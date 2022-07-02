Валерий Покровский: «Василевский – вратарь номер один в мире, никого рядом нет»

Валерий Покровский поделился мнением об и .

– К Василевскому есть претензии по этому розыгрышу? Или без него не дошла бы до финала?

– Случались какие-то небольшие срывы, когда в его ворота влетело семь шайб. Но без него команда однозначно не дошла бы до финала.

Сейчас Василевский – вратарь номер один в мире, никого рядом нет.

– Кстати, даже Шестеркин, получивший «Везину Трофи», признал Василевского сильнейшим вратарем на данный момент.

– Василевский уже много лет выступает в и зарекомендовал себя с лучшей стороны. А у Шестеркина все еще впереди, он молодой.

Вообще интересно смотреть на соперничество именно российских вратарей в НХЛ: Бобровский, Василевский, Шестеркин…

– Для вас взлет Шестеркина стал неожиданным? Даже в СКА он не считался первым номером.

– Да, это открытие. Я не думал, что Игорь так быстро сможет стать первым номером, закрепиться в , заменить Лундквиста. По сути он тащил команду. Вырос на полголовы за этот сезон, превратился в топового вратаря.

– В чем уникальность Шестеркина, отличающая его от других вратарей?

– У него есть цепкость, он читает игру, предугадывает моменты. Хорошего вратаря именно это и отличает, он должен на ход вперед опережать в мысли форварда, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.