Вайсфельд о Марченко в НХЛ: «Вполне вероятен вариант, что он вернется домой после первой же ссылки в фарм-клуб»

прокомментировал переход в .

– Все зависит от мыслей, с которыми Кирилл едет в НХЛ. Если он думает: «Вот попробую себя в «Коламбусе». А не получится попасть в основу – тогда вернусь», – это одно. А если: «Буду пробиваться в НХЛ, чего бы мне это ни стоило», – совсем другое. Ведь вполне вероятен вариант, что он вернется домой после первой же ссылки в фарм-клуб.

– То есть многое от Марченко, опять же, зависит?

– Если он едет в НХЛ попробовать, то, скорее всего, ничего не получится, вернется. Хотя небольшие шансы тоже есть. А если добиваться, то надо использовать все шансы. И только когда ты убедишься, что их вообще больше нет, возвращаться. В НХЛ с таким настроем надо ехать, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.