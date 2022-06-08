высказался о распаде тройки СКА, где играл с Морозовым и Подколзиным.

– Какой период выступления за СКА выделите для себя?

– В первом сезоне, когда наша тройка «зашла» в , были эмоции, хорошая игра, все вроде получалось, фартило, но по возрасту я еще не мог в одиночку все решать. Во втором немного просел психологически, от нашего звена много чего ждали. Поэтому не могу сказать. У меня к себе очень большие требования.

Когда ты лучший снайпер, бомбардир команды, тогда можно утверждать, что сезон для тебя удачный. Но такого не происходило.

– Есть сожаление, что ваша тройка с Василием Подколзиным и Иваном Морозовым просуществовала не так долго и не смогла выйти в СКА на лидирующие позиции? Хотя многие считали, что она будет доминировать в КХЛ.

– Конечно, вместе нам играть было проще. Ведь с Морозовым мы вообще рядом с детства, а Подколзина к нам начали ставить еще в молодежке. Немножко обидно, что нас разъ­единили. Но я рад, что и каждый из нас в отдельности смог проявить себя хорошо.

Морозов набрал около 40 очков за прошлый сезон, я забил 18 голов за чемпионат, Подколзин стал лучшим бомбардиром в плей-офф, если не ошибаюсь. Радует, что каждый из нас оказался индивидуально сильным хоккеистом и мы способны чего-то добиваться не только за счет командных действий, – сказал нападающий .