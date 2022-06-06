Кирилл Марченко: «СКА мог спокойно выиграть Кубок Гагарина в 2020 году – у нас была серия из 19 побед подряд. Обидно было завершать розыгрыш на полуслове»

считает, что СКА мог выиграть в 2020 году.

– В СКА за четыре сезона вы пережили четырех главных тренеров.

– Да, если считать десяток секунд, проведенных в одном матче при Илье Воробьеве.

– Насколько на игроков СКА влияет такая тренерская чехарда?

– На таком уровне это особо не влияет. Все мы профессионалы, каждый понимает, как ему развиваться и прогрессировать. Наставник просто может подсказать какие-то нюансы, детали, которые не заметны. Но это больше касается тактики, командной игры. А упражнения у всех похожие.

Если брать тренеров, которые возглавляли СКА, то все классные, грамотные специалисты. Но хочу отметить Андрея Козырева – с ним отработал год в и немного в ВХЛ.

– Чем он отличается от других специалистов?

– Каждый тренер видит игру по-своему. Но мне ближе все его понимание современного хоккея.

Прислушиваясь к советам Андрея Леонидовича, я сильно добавил в отдельных моментах. Раз уж про тренеров речь зашла, то большую помощь мне оказал специалист СКА по физподготовке Сергей Яхимович. Благодаря ему быстро пришел в форму после возвращения с пекинской Олимпиады – за две-три недели.

В окончательный состав сборной я, как известно, не попал, занимался в Китае с пятеркой запасных. Однако, отработав с Яхимовичем месяц, достиг своего пика в физическом плане. Добавил полтора килограмма мышц и живого веса.

– В каком из сезонов СКА, на ваш взгляд, был ближе всего к победе в Кубке Гагарина?

– СКА всегда был близок к победе. Но где-то не везло, что-то не получалось. Все решают нюансы и мелкие ошибки, а кто больше ошибается, тот и проигрывает.

Но если уж выбирать, то это сезон 2019/20, ковидный, когда плей-офф оказался не доигран. По ходу чемпионата и Кубка Гагарина мы выдали серию из 19 побед подряд.

Думаю, могли спокойно взять трофей той весной. Очень обидно было завершать розыгрыш на полуслове, – сказал бывший нападающий , перешедший в «Коламбус».