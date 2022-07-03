Покровский о Гусеве: «Не знаю, почему он думает, что с третьего раза получится закрепиться в НХЛ. Шансов очень мало»

Валерий Покровский высказался о возможном возвращении в НХЛ.

– Гусев продолжает биться в закрытую дверь, намерен предпринять очередную попытку закрепиться в НХЛ. Такая настойчивость оправдана?

– Он парень упрямый, с характером, но не знаю, почему Никита думает, что с третьего раза у него получится закрепиться в НХЛ. Шансов, если откровенно, очень мало.

Когда Гусев вернулся в прошлом сезоне в СКА, то долго набирал форму, которую почему-то растерял за океаном. От него ждали результата, но только в концовке Никита смог подсобраться и показать, что раньше делал.

– Заметно было, что он утратил и скорость.

– Да, стал тяжелее. Тренеры СКА закрывали глаза на его физическую форму, предоставляли время. Но особо не получалось, с трудом реанимировали, – сказал бывший защитник клубов .