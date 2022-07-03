Фомичев о Федотове: «Cитуация неприятная. Вернуться на прежний уровень после года пропуска можно, нужно держать себя в форме»

Александр Фомичев прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря Ивана Федотова.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Надо знать [чтобы комментировать] ситуацию изнутри, что у них там произошло. Можно ли вернуться на прежний уровень после года пропуска? Вернуться на прежний уровень можно. Мы знаем, что были такие примеры, когда игроки не играли сезон – например, Алексей Яшин в НХЛ. Он пропускал по своим причинам. Потом он вернулся и играл в принципе на таком же уровне.

Вопрос: если [Федотов] действительно поедет служить в настоящую часть, какая там у него будет спортивная подготовка. Потому что себя все равно нужно держать в форме. Думаю, Иван будет этим заниматься. Опять же – какие там будут для этого условия.

В любом случае ситуация неприятная. Надеюсь, что все как-то разрулится. Но опять же, мы не знаем, какие там юридические основания для этих вопросов. И вообще, есть ли какие-то юридические моменты, чтобы этот вопрос решить, чтобы Иван в этом сезоне продолжил карьеру», – сказал бывший вратарь клубов КХЛ.