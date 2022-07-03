Гендиректор «Автомобилиста» о Федотове: «Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? Новость ошарашила»

Теги ЦСКА Автомобилист Сборная России по хоккею происшествия Филадельфия Олег Гросс НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Гендиректор «Автомобилиста» заявил, что в клубе все хоккеисты получают отсрочку от армии. 

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.

Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, предположительно, отправлен в Североморск. 

«Меня эта новость ошарашила. Я сам служил в свое время, почему его раньше не призывали?

Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? У нас в клубе хоккеисты [призывного возраста] учатся в институте, получают отсрочку», – сказал Олег Гросс

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

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