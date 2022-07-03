Гендиректор «Автомобилиста» о Федотове: «Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? Новость ошарашила»

Гендиректор заявил, что в клубе все хоккеисты получают отсрочку от армии.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.

Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас обладатель Кубка Гагарина в составе , предположительно, отправлен в Североморск.

«Меня эта новость ошарашила. Я сам служил в свое время, почему его раньше не призывали?

Программистам дают отсрочку, почему не могут дать спортсменам? У нас в клубе хоккеисты [призывного возраста] учатся в институте, получают отсрочку», – сказал .

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???