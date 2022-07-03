Фастовский отверг участие ЦСКА в деле Федотова: «Ерунда абсолютно. Уверен, что это глупости»

Генменеджер назвал ерундой предположение об участии в деле .

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге.

Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

В минувшем сезоне КХЛ Федотов стал обладателем Кубка Гагарина с ЦСКА.

«У себя в клубе мы отслеживаем эти вещи очень внимательно и обращаем на это внимание всех игроков.

Для меня вообще удивительна эта история именно с этой точки зрения – как так могло произойти. Вообще к этому нельзя относиться так легкомысленно.

Задержание с подачи ЦСКА? Это ерунда абсолютно. Я уверен, что это глупости», – сказал .

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???