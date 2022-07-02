Агент Паремузов о задержании Федотова: «Напоминает советские времена, думаю, кто-то за этим стоит. Уверен, все агенты шокированы»

Агент Сергей Паремузов сообщил, что был шокирован ситуацией с задержанием Ивана Федотова.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что Федотову стало плохо в военкомате, он жаловался на боли в желудке и возможное отравление. Хоккеиста увезли на машине скорой помощи.

«С Иваном Федотовым у меня дел никаких нет, но как профессиональный агент я был шокирован, когда читал все эти новости. Знаю его представителя Игоря Парашкина, это очень достойный человек.

Мне трудно что-то комментировать, поскольку информации не так много, надо разбираться. Надеюсь, в ближайшее время обстоятельства станут ясны, дождемся официальных комментариев.

В моей практике такая ситуация складывается впервые. Уверен, все в агентском сообществе шокированы происходящим.

Думаю, кто-то за этим стоит. Это напоминает советские времена, мне все-таки седьмой десяток, наблюдал все своими глазами, помню ситуации с Сережей Федоровым и Сашей Могильным. Но в истории с Федотовым надо для начала дождаться официальной реакции, чтобы делать выводы. Лишь повторю, что был шокирован этим», – сказал Паремузов.

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