Быков о финале Кубка Стэнли: «У «Тампы» есть Кучеров! А это очень классный игрок. Еще ничего не решено»

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Вячеслав Быков поделился мыслями о серии «Тампы» с «Колорадо» (1-3) в финале Кубка Стэнли.

«У «Тампы» есть Кучеров! А это очень классный игрок! Все может быть в финале. И еще ничего не решено. Пока финальная сирена не прозвучала, игроки стараются из всех сил добиться положительного результата. 

История знает примеры, когда игроки меняли ситуацию в свою пользу, находясь почти на краю пропасти. И не нжно забывать, что психологический фактор имеет большое значение», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Как «Тампа» оказалась на грани: провал в большинстве, травма ключевого защитника, одна обидно пропущенная атака

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