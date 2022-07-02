Селянне станет владельцем «Йокерита»

сообщил, что станет владельцем финского «Йокерита».

«В ближайшие несколько недель будет представлена информация. Много позитива, все в восторге. Это новое начало.

Присоединяюсь к клубу как владелец, а также для активного участия в его деятельности. Я давно восхищаюсь «Йокеритом», – сказал Селянне.

Селянне выступал в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего уехал в НХЛ.

Напомним, 5 апреля «Йокерит» официально объявил об уходе из КХЛ. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу.

14 апреля стало известно, что генменеджер «Йокерита» Яри Курри стал собственником 100% акций клуба.

Селянне нашел покупателей на арену «Йокерита»: «С русскими больше не связываемся»

«Йокерит» пропустит следующий сезон. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу