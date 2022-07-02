Селянне станет владельцем «Йокерита»

Теги Теему Селянне Яри Курри чемпионат Финляндии Йокерит Хоккей

Теему Селянне сообщил, что станет владельцем финского «Йокерита».

«В ближайшие несколько недель будет представлена информация. Много позитива, все в восторге. Это новое начало.

Присоединяюсь к клубу как владелец, а также для активного участия в его деятельности. Я давно восхищаюсь «Йокеритом», – сказал Селянне.

Селянне выступал в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего уехал в НХЛ.

Напомним, 5 апреля «Йокерит» официально объявил об уходе из КХЛ. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу.

14 апреля стало известно, что генменеджер «Йокерита» Яри Курри стал собственником 100% акций клуба. 

Селянне нашел покупателей на арену «Йокерита»: «С русскими больше не связываемся»

«Йокерит» пропустит следующий сезон. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные