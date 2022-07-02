Селянне станет владельцем «Йокерита»

Теему Селянне сообщил, что станет владельцем финского «Йокерита».
«В ближайшие несколько недель будет представлена информация. Много позитива, все в восторге. Это новое начало.
Присоединяюсь к клубу как владелец, а также для активного участия в его деятельности. Я давно восхищаюсь «Йокеритом», – сказал Селянне.
Селянне выступал в системе «Йокерита» с 1986 по 1992 год, после чего уехал в НХЛ.
Напомним, 5 апреля «Йокерит» официально объявил об уходе из КХЛ. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу.
14 апреля стало известно, что генменеджер «Йокерита» Яри Курри стал собственником 100% акций клуба.
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«Йокерит» пропустит следующий сезон. В 2023 году клуб хочет вернуться в финскую лигу