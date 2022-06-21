Кожевников о ЦСКА: «Истинный уровень Федорова покажет предстоящий чемпионат. Синдром второго сезона бывает не только у молодых игроков, но и у тренеров»

Теги ЦСКА Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о шансах ЦСКА в следующем сезоне КХЛ.

В прошедшем сезоне московская команда под руководством Сергея Федорова выиграла Кубок Гагарина.

ЦСКА остается фаворитом КХЛ?

– Многое будет зависеть от главного тренера. Сергей Федоров прошел первый сезон отлично, на своем игровом опыте и на эмоциях.

Для меня показательным в оценке Федорова станет как раз предстоящий чемпионат, все-таки синдром второго сезона бывает не только у молодых игроков, но и у молодых тренеров.

Кстати, говоря о ЦСКА, ни в коем случае не забывайте о втором тренере Равиле Якубове!

Ветераны армейцев знают, что его вклад в чемпионство тоже очень большой, ведь именно Якубов возглавлял ЦСКА во время январско-февральского перерыва на Олимпиаду, когда армейцы провели интенсивный лагерь и заложили чемпионский фундамент.

Посмотрим, как дуэт Федоров – Якубов сработает во втором сезоне. Именно он покажет истинный уровень Федорова и его штаба, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные