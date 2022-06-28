Виталий Абрамов: «Федоров – очень сильный тренер. Он понимает хоккей, у него есть чутье – как потасовать звенья, к кому кого поставить»

поделился мнением о тренере ЦСКА Сергее Федорове.

– Сергей Федоров смог доказать, что он не только великий игрок, но и сильный тренер?

– Он очень сильный тренер. У него есть чутье – как потасовать звенья, к кому кого поставить.

Сергей Викторович понимает хоккей. Он выдающийся профессионал и знает, что делать. Конечно, авторитет в команде у него очень большой.

– И неслучайно ему дали награду как лучшему тренеру сезона .

– То, что команда выиграла Кубок, это весомый аргумент для того, чтобы получить награду лучшему тренеру, – сказал нападающий ЦСКА.