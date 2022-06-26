Шестеркин о Федорове: «Мог бы спокойно работать в НХЛ. У него большой опыт, играл здесь, знает культуру»

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Игорь Шестеркин считает, что Сергей Федоров может работать тренером в НХЛ

Перед началом прошлого сезона Федоров возглавил ЦСКА, дебютировав в роли главного тренера. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина. 

«Тот результат, которого он добился в сезоне, является шикарным. Думаю, это лучшее, что может быть с тренером. Он большой молодец. Особо не следил, какой был результат в плей-офф КХЛ.

Видел счета, кто ведет в серии, но сами матчи не смотрел. В целом, у человека большой опыт, он здесь [в НХЛ] играл, знает культуру, поэтому мог бы смело здесь спокойно работать», – сказал вратарь «Рейнджерс»

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