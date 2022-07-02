Йео стал ассистентом Будро в «Ванкувере», Коллитон возглавил фарм-клуб «Кэнакс»

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Майк Йео стал ассистентом Брюса Будро в «Ванкувере».

Бывший главный тренер «Миннесоты» и «Сент-Луиса» в минувшем сезоне работал в «Филадельфии». После отставки Алена Виньо он исполнял обязанности главного тренера.

Команда не вышла в плей-офф, и руководство «Флайерс» не стало продолжать сотрудничество с 48-летним специалистом. 

Еще одним помощником Будро стал Трент Калл, ранее руководивший фарм-клубом «Кэнакс» в АХЛ.

Его в этой должности заменит бывший главный тренер «Чикаго» Джереми Коллитон

Тренер Брэд Шоу покинул штаб команды и перешел в «Филадельфию», где будет помогать Джону Торторелле. 

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