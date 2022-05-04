«Ванкувер» пока не готов к продлению контракта с Будро. Клуб хочет, чтобы он отработал полный сезон

пока не готов к продлению контракта с главным тренером .

Президент клуба по хоккейным операциям сказал, что хочет оценить работу 67-летнего специалиста в полном сезоне.

Текущий контракт тренера подразумевает возможность продолжить работу с «Кэнакс» в следующем сезоне или же уйти из команды. Решение должно быть принято до 1 июня.

«Мы хотим, чтобы он остался. Брюс знает нашу позицию. Он проделал потрясающую работу, но не тренировал весь сезон. Мы хотели бы, чтобы он вернулся, и мы продолжили работать вместе», – сказал Рутерфорд.

Будро возглавил команду после отставки Трэвиса Грина в декабре. «Кэнакс» не вышли в плей-офф, но при новом тренере выиграли 32 матча из 57 (при Грине – 8 из 25).