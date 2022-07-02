Задоров о заявлении российских игроков НХЛ по ситуации на Украине: «Мы не договорились. У каждого был свой взгляд»

подтвердил, что российские хоккеисты НХЛ обсуждали ситуацию на Украине.

В марте появилась информация о том, что россияне, выступающие в , обменивалась мыслями о политических событиях, но в итоге не смогли договориться о совместном заявлении.

– Не хочу в этом интервью темы политики, но спрошу: вы собираетесь приезжать этим летом в Россию?

– Нет, не собираюсь приезжать.

– И еще один вопрос по не самой простой теме. В начале марта была информация, что российские игроки НХЛ готовили совместное заявление по ситуации на Украине. Так ли это было? И почему в итоге не смогли договориться?

– Да, у нас был создан чат. Мы не договорились. У каждого был свой взгляд, и мы не договорились.

– Кто был инициатором такого чата?

– Один из игроков предложил. Имя я называть не буду, – сказал защитник .