Блэшилл, Токкет и Монтгомери – в числе кандидатов на пост главного тренера «Виннипега»

Стали известен круг претендентов на пост главного тренера «Виннипега».
Как сообщает Кевин Уикс, в список входят пять специалистов: Скотт Арниел, Рик Токкет, Джим Монтгомери, Джефф Блэшилл и Паскаль Винсан.
«Джетс» также хотели назначить на должность тренера Барри Троца, но специалист решил пропустить сезон по личным причинам.
Минувший сезон «Джетс» начинали с Полом Морисом во главе команды, но в декабре 2021 года он подал в отставку. До конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури.
«Виннипег» не попал в плей-офф, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.