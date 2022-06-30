Блэшилл, Токкет и Монтгомери – в числе кандидатов на пост главного тренера «Виннипега»

Теги НХЛ Рик Токкет Скотт Арниел Виннипег Паскаль Винсан Джефф Блэшилл Джим Монтгомери Хоккей

Стали известен круг претендентов на пост главного тренера «Виннипега».

Как сообщает Кевин Уикс, в список входят пять специалистов: Скотт Арниел, Рик Токкет, Джим Монтгомери, Джефф Блэшилл и Паскаль Винсан.

«Джетс» также хотели назначить на должность тренера Барри Троца, но специалист решил пропустить сезон по личным причинам.

Минувший сезон «Джетс» начинали с Полом Морисом во главе команды, но в декабре 2021 года он подал в отставку. До конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури.

«Виннипег» не попал в плей-офф, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.

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