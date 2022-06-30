Блэшилл, Токкет и Монтгомери – в числе кандидатов на пост главного тренера «Виннипега»

Стали известен круг претендентов на пост главного тренера .

Как сообщает Кевин Уикс, в список входят пять специалистов: Скотт Арниел, , Джим Монтгомери, и Паскаль Винсан.

«Джетс» также хотели назначить на должность тренера Барри Троца, но специалист решил пропустить сезон по личным причинам.

Минувший сезон «Джетс» начинали с Полом Морисом во главе команды, но в декабре 2021 года он подал в отставку. До конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури.

«Виннипег» не попал в плей-офф, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.