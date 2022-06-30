Массажист «Колорадо»: «Францоуз болтает с Ничушкиным про Челябинск, Ландескуг или Маккиннон перебивают: «English please!»

Массажист «Колорадо» в интервью Sports.ru ответил о запрете говорить не по-английски в раздевалке.

– Где вы находитесь во время матчей «Колорадо»?

– Дома – рядом с девочками, которые чистят лед. На выезде – в тренерской с видеокоучем. Смотрим игру по телевизору – иногда с задержкой на 2-3 секунды. Бывает, слышишь сирену, а на экране еще играют – и думаешь: ну вот блин, нам вкатили.

– Раньше в запрещали хоккеистам общаться в раздевалке не по-английски. В «Колорадо» есть такое?

– Еще как. Например, Паша Францоуз болтает с про Челябинск, и Ландескуг или Маккиннон перебивают: «English please!»

Правда, сам Ландескуг часто говорит по-шведски с Бураковски, и тогда уже их одергивают. Но это в шутку.

– Финальную серию вы начали уверенно. Что творилось в команде, когда общий счет стал 3-2?

– Наступила тишина. Ребята поняли, что расслабляться рано – надо фокусироваться. Стало меньше шуток и больше напряжения. Но уверенность, что мы победим, сохранялась – это здорово.

И город в нас верил. Весь сезон – полные трибуны. После каждого гола в ворота «Тампы» в Денвере устраивали фейерверк.

– Что вы делали в конце шестого матча?

– Готовил в раздевалке напитки для ребят. За полторы минуты до конца – при счете 2:1, когда могло произойти что угодно – забежали ребята, не заявленные на матч, быстро сняли костюмы и надели хоккейную форму.

Потом я вернулся в видеокомнату, где все сидели с каменными от волнения лицами. После финальной сирены все обнялись и побежали на лед. А я не спешил: знал, что там это надолго.

Шел, шел по коридору – и заплакал. Потом уж утер сопли и обнялся с ребятами на льду, – сказал Евгений Халецкий.

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