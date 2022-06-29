«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли через 5 лет после последнего места в НХЛ. Во 2-й раз в истории клуба

«Колорадо» выиграл через 5 лет после последнего места в .

В сезоне-2016/17 (первом для Джареда Беднара в роли главного тренера) клуб показал худший результат в истории, набрав 48 очков в 82 матчах.

После завершения эры «Оригинальной Шестерки» (1967 год) это 5-й случай, когда между последним местом и Кубком Стэнли проходит 5 лет или менее.

Ранее это удавалось самому в 1996 году («Квебек» был последним в сезоне-1990/91).

Кроме того, в 2004 году (последнее место – в сезоне-1998/99), «Каролине» в 2006 году (рекордные 3 года, последнее место – в сезоне-2002/03), в 2009 году (последнее место – в сезоне-2003/04).