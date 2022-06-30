Кадри пришел на чемпионский парад «Колорадо» в футболке с надписью «Нарушение численного состава»

Нападающий появился на чемпионском параде команды в эксклюзивной футболке.

пришел праздновать победу в розыгрыше Кубка Стэнли в футболке с надписью по-английски «Too many men», иронизируя тем самым над событиями финальной серии с «Тампой» и обсуждениями возможного нарушения численного состава в овертайме четвертого матча серии (3:2 ОТ).

В той игре Кадри, вернувшийся в состав после травмы, забросил победную шайбу. Главный тренер «Тампы» Джон Купер показал свою неудовлетворенность решением засчитать этот гол.

В конце третьего периода пятого матча серии уже «Колорадо» получил штраф за нарушение численного состава, что позволило «Тампе» приблизиться к победе и в итоге довести игру до конца в свою пользу (3:2).

Как пишет журналистка Рэйчел Тос, Кадри сделал такую футболку самостоятельно.

«Поцелуйте меня в зад. Все те, кто считал меня обузой». Кадри – хейтерам после победы в Кубке Стэнли

Фото: твиттер журналистки Рэйчел Тос