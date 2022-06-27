«Поцелуйте меня в зад. Все те, кто считал меня обузой». Кадри – хейтерам после победы в Кубке Стэнли

отправил своих хейтеров целовать задницу после победы в Кубке Стэнли.

Форвард выдал эмоциональный спич после победы клуба в Кубке Стэнли. «Эвс» обыграли «Тампу» в финале (4-2, 2:1 в шестом матче).

«У меня есть сторонники, которые поддерживают меня с первого дня. Они никогда не колебались. Все те, кто считал меня обузой для команды в плей-офф, поцелуйте меня в зад.

Какие эмоции сейчас? Это все еще похоже на сон. Даже лучше, чем я думал. Идеальная картинка, это невероятно», – сказал Кадри после игры.

По ходу плей-офф он пропускал матчи из-за перелома большого пальца, полученного в результате хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна.

Он вернулся на лед в 4-м матче финальной серии и стал автором победной шайбы в овертайме.

По ходу плей-офф Кадри стал жертвой расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сент-Луиса». Это произошло после эпизода с травмой вратаря «блюзменов» Джордана Биннингтона в ходе серии второго раунда.

В прошлые годы Кадри несколько раз получал дисквалификации в Кубке Стэнли. В плей-офф-2021 форвард «Колорадо» получил 8-матчевую дисквалификацию за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку.

В итоге в победном плей-офф он набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.