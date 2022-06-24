Беднар про гол Кадри: «И у «Тампы» 2 парня выскочили на лед. В какой-то момент счет по игрокам был 7:6, ничего особенного тут нет»

Тренер заявил, что не видит ничего неправильного в победной шайбе Кадри.

Форвард «Эвс» стал втором решающего гола в четвертом матче финала Кубка Стэнли с (3:2 ОТ, 3-1 в серии). Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш».

Тренер «Тампы» отметил, что игра должна была продолжаться. Судьи на льду сообщили, что не нашли нарушения численного состава в этом эпизоде.

«Это происходит каждую вторую смену в любой игре. Это ее часть. Игра очень подвижная. Смены происходят на лету, все может быть.

Я уже несколько раз пересмотрел этот момент, чтобы понять, о чем именно они говорили.

Увидел, что и у «Тампы» два парня уже выскочили на лед, когда их защитники ехали меняться из своей зоны. В какой-то момент счет по игрокам был 7:6.

Вот так играют в эту игру. Я не увидел тут нарушения. На самом деле я вообще ничего особенного не заметил», – сказал .