Джонстон о Михееве и Кэмпбелле: «Илья надеется получить 4-5 млн долларов на рынке. «Торонто», похоже, еще не сделал предложения»

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Крис Джонстон рассказал о переговорах «Торонто» с Джеком Кэмпбеллом и Ильей Михеевым.

Игроки могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.

«Что бросается в глаза, так это то, что «Лифс», похоже, еще не сделали предложения. Идет постоянный диалог, и у них были обсуждения с представителями этих парней, но никакого обмена суммами, никаких реальных переговоров.

Имейте в виду, что Михеев надеется получить от 4 до 5 миллионов долларов на рынке, а Кэмпбелл может запросить еще больше в зависимости от того, что будет на рынке вратарей 13 июля», – сказал инсайдер TSN.

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