Малкин – 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Ничушкин – 6-й, Михеев – 22-й (The Athletic)

The Athletic опубликовал рейтинг игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами.

Список возглавил Джонни Годро. Вторым стал Филип Форсберг, третье место занял Назем Кадри.

В топ-10 вошли Евгений Малкин (5-е место) и Валерий Ничушкин (6-е место).

Отмечается, что Патрис Бержерон не был включен в рейтинг, потому что вероятность того, что он подпишет контракт не с «Бостоном», крайне мала.

Рынок свободных агентов откроется 13 июля. До этого срока все игроки могут подписать новые контракты с текущими клубами.

1. Джонни Годро («Калгари»), текущая средняя зарплата – 6,75 млн долларов

2. Филип Форсберг («Нэшвилл»), 6 млн

3. Назем Кадри («Колорадо»), 4,5 млн

4. Крис Летанг («Питтсбург»), 7,25 млн

5. Евгений Малкин («Питтсбург»), 9,5 млн

6. Валерий Ничушкин («Колорадо»), 2,5 млн

7. Клод Жиру («Флорида»), 8,275 млн

8. Дарси Кюмпер («Колорадо»), 4,5 млн

9. Мэйсон Марчмент («Флорида»), 800 тысяч

10. Давид Перрон («Сент-Луис»), 4 млн

...22. Илья Михеев («Торонто»), 1,645 млн

...35. Никита Задоров («Калгари»), 3,75 млн

...45. Илья Любушкин («Торонто»), 1,35 млн