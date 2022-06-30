Валерий Каменский: «Будем очень рады видеть Малкина в КХЛ, если он решит вернуться в Россию. Великий игрок»

Вице-президент КХЛ обрадуется возвращению в Россию.

У нападающего истекает соглашение с , а переговоры о новом контракте идут нерегулярно. Многие агенты и некоторые представители клуба считают, что Малкин покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов.

«Мы будем очень рады видеть Женю в КХЛ, если он решит вернуться играть в Россию.

Но надо учитывать, что ведь спортсмен сам решает, где ему лучше играть. Я думаю, такой игрок может подойти любому клубу.

У Жени блестящая карьера, он великий игрок. Переговоры – это бизнес: то-то хочет больше, кто-то меньше.

Все клубы и КХЛ захотят подписать с ним контракт, это даже не обсуждается. Он с легкостью найдет новую команду», – сказал .