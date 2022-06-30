Фиала и «Лос-Анджелес» подписали 7-летний контракт на 7,875 млн долларов в год (Пьер ЛеБрюн)

Форвард Кевин Фиала подписал с 7-летний контракт на 7,875 млн долларов в год.

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Ранее обменяла 25-летнего швейцарца в «Кингс» на выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2022 и защитника Брока Фэйбера.

В минувшем сезоне Фиала заработал 5,1 млн долларов, побив личный рекорд результативности – 85 (33+52) очков в 82 играх регулярки.

Он выступал за «Миннесоту» с 2019 года, всего набрав 186 (79+107) баллов в 215 играх чемпионата.

Также на его счету 9 (4+5) баллов в 17 играх Кубка Стэнли в составе «Уайлд». Подробнее его статистика – здесь.